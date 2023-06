Züri Fäscht: Auf diesen Strecken kommt es zu Verkehrseinschränkungen

Das gilt für Autos

Verkehrseinschränkungen für alle, die nicht zu Fuss sind, wird es auch auf der Bahnhofbrücke und am Central geben. Gesperrt werden die Strassen hier am Freitag aber erst ab 14 Uhr. Befahren werden können die Bahnhofbrücke und das Central dann wieder ab Montag, 10. Juli um fünf Uhr. Der Bahnhofplatz in Fahrtrichtung Löwenplatz ist am Züri-Fäscht-Wochenende von Freitag bis Sonntag jeweils von zwölf bis fünf Uhr nicht befahrbar. In Fahrtrichtung Central ist der Bahnhofplatz am Freitag und Samstag jeweils von 17 bis fünf Uhr gesperrt. Die Stadt empfiehlt die Anreise ans Volksfest mit dem öffentlichen Verkehr.