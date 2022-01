Abgelegen– Einsame Insel sucht neuen Besitzer

Spitbank Fort hat ein eigenes Museum, einen Tanzsaal, ein Restaurant und insgesamt 50 (!) weitere Räume. Es ist eines von vier Seeforts, die Ende des 19. Jahrhunderts erbaut wurden. Sie sollten die englische Küste vor Angriffen auf See schützen. 1962 wurde das Fort ausser Dienst gestellt, 1982 verkaufte das Ministry of Defence die Beton-Insel, die fortan keine militärische Liegenschaft mehr war – und für zivile Zwecke genutzt werden kann.

Zu den zivilen Zwecken gehörten bisher TV-Shows (die britische Fernsehproduktion «Banged Up With Beadle» und eine Episode der Geisterjäger-Sendung «Most Haunted»), und Psytrance- und Goa-Festivals. Die Band Pendulum nahm 2020 ein Set auf Spitbank Fort auf . Nun soll es als Wohnraum verkauft werden. Kostenpunkt: 4,44 Millionen Franken.

Keine Nachbarn, dafür Luxus

Spitbank Fort befindet sich zwischen zwei weiteren Forts, rund 1,6 Kilometer vom Festland entfernt. Die nächste Stadt ist Portsmouth. Nachbarn? Weit und breit keine. Das Fort ist nur per Boot zu erreichen, aber der Steg ist so konzipiert, dass man bei Ebbe und Flut gleichermassen leicht anlegen kann. Einen kleinen Kran, der beispielsweise Lebensmittel oder Gepäck an und von Bord heben kann, gibt es ebenfalls.

Auf der Beton-Insel gibt es unglaublich viele Räume: So hat es acht Schlafzimmer (alle mit Seesicht), neun Bäder, drei Empfangsräume, mehrere Esszimmer und Küchen, eine Bibliothek, Büros und vieles mehr. Natürlich fehlen auch die Bar und der Weinkeller nicht. Die Zimmer sind zwar renoviert, dabei wurde aber darauf geachtet, den ursprünglichen Charme beizubehalten – so hängen in den Schlafzimmern noch immer die Haken, an denen die Kanonen befestigt wurden.