Neue Jobbörse - Auf dieser Plattform bewirbst du dich mit deinen Talenten

Die Job-Plattform We Talents wurde von den Gründern des urbanen Netzwerks Ron Orp ins Leben gerufen. «Bis jetzt hat ein zentraler Ort mit Jobs für Kreativschaffende gefehlt», sagt Romano Strebel, Co-Gründer von Ron Orp. Diese Lücke soll nun We Talents schliessen. «We Talents ist eine zentrale und unbürokratische Lösung für das Finden, Verpflichten und Bezahlen von Talenten», sagt Strebel.

Die Nutzerinnen und Nutzer melden sich auf We Talents an und können ihre Skills auflisten. Die Idee sei es, dass man all seine Fähigkeiten ins Spiel bringen kann: «Wir sind kein klassisches Karriereportal.» So zählt We Talent auch Chillen über Humor bis Ausgang zu den Skills. «Wir wollen den Menschen in seiner ganzen Breite zeigen», sagt Strebel.