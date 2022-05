Griechenland : Auf dieser traumhaften Insel sind Menschen ab sofort verboten

Die eigentlich unbewohnte Insel Chrissi lockte durch ihre unberührten Sandstrände in den letzten Jahren immer mehr Besucher an. Nun haben die Behörden ein Betretungsverbot verhängt, um die Natur auf dem Eiland zu retten.

Die kretische Regionalverwaltung hat ein Betretungsverbot für die eigentlich unbewohnte griechische Insel Chrissi («Die Goldene») verhängt. Das kleine Eiland südlich von Kreta ist für seine traumhaften Strände und seine einzigartige Natur bekannt. In den vergangenen Jahren hatten sich deshalb während der Sommermonate Menschen auf der Insel niedergelassen. Hinzu kamen geschätzte 200’000 Tagesbesucher und -besucherinnen pro Jahr. Nun sei die Natur auf der Insel zerstört, hiess es in einer Mitteilung der Behörden am Freitag.

Abfall und invasive Tierarten

Ursache ist der Mensch: Die Sommerbewohner und -bewohnerinnen, die nach Behördenangaben in Zelten und selbst gebauten Hütten leben und sogar notdürftige Tavernen errichtet haben, zapfen das Grundwasser an, das später den Pflanzen fehlt. Sie verursachen Müll und haben sogar Fahrzeuge auf die Insel gebracht. Zudem wanderten die Menschen ins Innere der Insel und zerstörten dabei die Jungpflanzen, die für neue Vegetation sorgen könnten. Manch einer brachte offenbar sogar Ziegen mit auf die Insel – die Tiere fressen alles an kleinen Pflanzen, was sie finden können.