Oceangate: Auf dieser Unterwasser-Reise besuchst du die Titanic

Unter 300: So wenige Menschen hatten bis jetzt das Privileg, das Wrack der 1912 gesunkenen Titanic mit eigenen Augen zu sehen . Für 250’000 Dollar (umgerechnet 231’134 Franken) könntest du der oder die Nächste sein. Möglich machts das US-amerikanische Unternehmen Oceangate Expeditions.

Jeweils fünf Missionen sind zwischen Mai und Juni 2023 sowie 2024 geplant. Während acht Tagen haben sechs Personen die Möglichkeit, an einer solchen Expedition teilzunehmen. Mit an Bord befindet sich zudem ein Team aus Forschenden sowie Meeresbiologen und Meeresbiologinnen.

3800 Meter in die Tiefe

Das Abenteuer startet in St. John in Neufundland an der kanadischen Atlantikküste und führt 600 Kilometer aufs offene Meer. Während der zweitägigen Überfahrt lernen die Teilnehmenden die grundlegenden Sicherheitsregeln und machen sich mit der Mission vertraut.