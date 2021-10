Kanada : Auf einem Schiff brennen zehn Container mit Chemikalien

Vor der kanadischen Pazifikküste ist auf einem Containerschiff ein Brand ausgebrochen. Die Besatzung der Zim Kingston wurde in Sicherheit gebracht.

Das Feuer an Bord eines mit Chemikalien beladenen Containerschiffs vor der kanadischen Pazifikküste stellt laut der Küstenwache derzeit «kein Sicherheitsrisiko» dar. Der Brand bleibe ein «dynamisches Ereignis», es bestehe aber aktuell keine Gefahr für die Menschen an der Küste, teilte die Behörde am Sonntag mit. 16 Menschen wurden von dem Frachtschiff namens Zim Kingston in Sicherheit gebracht.