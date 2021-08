Epidemiologe Allan Massie : «Auf einer Party haben 11 von 15 Covid bekommen – wir waren alle geimpft»

Ein US-Wissenschaftler war auf einer Hausparty, wo sich elf von 15 Gästen mit Covid-19 angesteckt haben. Trotzdem ist er dankbar für die Impfung.

Auf einer privaten Party steckte sich der US-Epidemiologe Allan Massie mit Covid-19 an. Der Wissenschaftler hat sich vor Monaten vollständig impfen lassen. Auch die anderen der insgesamt 15 Gäste der Hausparty hätten zuvor alle sichergestellt, dass sie geimpft sind, schreibt der Biomedizinforscher in einem Erfahrungsbericht in der «Baltimore Sun». Doch fünf Tage später traten bei Massie Covid-Symptome auf. Die Gastgeberin habe sich schon am Tag nach der Party schlecht gefühlt und erhielt einen positiven Covid-Test. «Inzwischen sind elf der 15 Personen positiv auf Covid getestet worden», schreibt Massie, der an der Johns Hopkins School of Medicine in Baltimore, Maryland tätig ist.