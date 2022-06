Kanton Bern: «Auf einmal ging es los» – Gewittercluster bringt golfballgrosse Hagelkörner 

Während die Sonne am Mittwoch in grossen Teilen der Schweiz für drückende Hitze sorgte, hagelte es östlich von Bern teils sehr kräftig. Grund dafür ist ein Gewittercluster über dem Gebiet.

Derzeit gehen über der Region Bern enorm grosse Hagelkörner nieder. 20Min

Über dem Kanton Bern bildete sich am Mittwochabend ein Gewittercluster, wie MeteoNews via Twitter schreibt. Dieser produzierte «immer neue Hotspots», so zum Beispiel bei Burgdorf. Mehre News-Scouts berichteten von golfballgrossen Hagelkörnern, die über mehreren Ortschaften niedergingen.

Ein News-Scout aus Bäriswil bei Bern sagt gegenüber 20 Minuten, dass der Hagel schlagartig eingesetzt habe. «Im Laufe des Tages war das Wetter im Ort noch schön, erst gegen Abend wurde es grauer», so der News-Scout. Durch die enorme Grösse der Hagelkörner dürften die Schäden besonders an Gebäuden und Fahrzeugen hoch ausfallen, erste Bilder von Leserinnen und Leser zeigen grosse Beulen in am Strassenrand geparkten Fahrzeugen.

1 / 4 In der Gemeinde Hindelbank fielen am Mittowchabend enorme Hagelkörner. 20min/News-Scout Der Schaden an Fahrzeugen und Gebäuden dürfte enorm sein. 20Min/News-Scout Auch in Burgdorf erreichte der Hagel eine beachtliche Grösse. 20Min/News-Scout

Laut Klaus Marquardt von MeteoNews dürfte sich die Gewitterzelle über dem östlichen Berner Oberland derzeit auf ihrem Höhepunkt befinden, was die Intensität des Hagels und der Gewitter betrifft. «Die Modelle haben den Hagel zunächst unterschätzt. Plötzlich ist die Gewitterzelle durchgezündet, es kam zu mehreren starken Gewittern mit grossen Hagelkörnern», so Marquardt gegenüber 20 Minuten. In der Zentralschweiz und dem Bündnerland hat die Zelle den Zenit ihrer Intensität schon früher überschritten.

