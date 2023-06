Niederurnen: Drogen im Wert von mehreren Tausend Franken gefunden

Ende 2021 war die Kantonspolizei Glarus ebenfalls erfolgreich. Damals konnten bei einer Wohnungsdurchsuchung in Schwanden mehrere Tausend Franken Bargeld sowie eine grössere Menge Streckmittel sichergestellt werden. Ausserdem wurden in der Nähe mehrere Hundert Gramm Heroin gefunden.

Der Drogenspürhund «Flake» konnte am Donnerstag bei einer Hausdurchsuchung eine grössere Menge von Betäubungsmittel aufspüren.

Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, konnten am Donnerstag zwei Drogendealer in Niederurnen GL festgenommen werden. Mit Unterstützung des Drogenspürhundes «Flake» konnten bei der Hausdurchsuchung in der Wohnung der beiden Männer eine grössere Menge Drogen und eine Pistole sichergestellt werden.