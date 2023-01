Reinach BL: Als Herrchen das Go gab, kam ein Auto angerauscht

Ein dunkles Auto erfasste den Hund frontal auf einem Fussgängerstreifen in Reinach BL.

Ein brauner Labrador wurde am Montagmorgen Opfer eines Verkehrsunfalls. (Symbolbild)

Ein 73-jähriger Passant wollte am Montagmorgen mit seinem an der Leine geführten braunen Labrador die Autobahnauffahrt A18 (Dornach – Basel) auf einem Fussgängerstreifen überqueren. Die Autobahnauffahrt war zu diesem Moment «rege benutzt», schreibt die Polizei Basel-Landschaft, aus diesem Grund mussten Herrchen und Hund einen Moment warten, bevor sie die Strasse überqueren konnten.

Als sich in der Richtung Autobahn fahrenden Kolonne eine Lücke auftat, gab der Mann seinem Labrador das Go: Der trat vor ihm auf den Fussgängerstreifen hinaus. Zeitgleich fuhr eine Autofahrerin mit ihrem dunklen Kleinwagen Richtung Autobahn. Das Auto crashte frontal in den Labrador.