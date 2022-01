Pittsburgh, Pennsylvania : Auf Grosswildjagd in Sambia – Zahnarzt soll Ehefrau getötet haben

Weil er an die Lebensversicherungsgelder kommen wollte, wird Lawrence Rudolph verdächtigt, seine Frau nach 34 Jahren Ehe ermordet zu haben.

Nilpferde, Leoparden – und auch die eigene Ehefrau im Visier? Ein Zahnarzt aus Pittsburg, Pennsylvania, wird beschuldigt, seine Ehefrau während einer Grosswildjagd in Sambia erschossen zu haben. Das mutmassliche Motiv: Lawrence Rudolph (67) kassierte Millionen von Dollars an Lebensversicherungsgeldern.

Beim Wegpacken der Schrotflinte

Ihnen hatte Rudolph erzählt, dass er Bianca am 11. Oktober 2016 am Boden des Schlafzimmers ihrer Unterkunft gefunden habe. Er sei im Bad gewesen, als sich seine Frau um 5.30 Uhr Ortszeit mit einer Schrotflinte in die Brust geschossen habe. Er gab an, dass das Gewehr von der Jagd am Vortag noch geladen und scharf gewesen sein müsse und sich entladen habe, als Bianca versuchte, es in den Koffer zu packen.