Mauritius

Auf Grund gelaufener Tanker verliert Öl – Umweltkatastrophe befürchtet

Ein vor einer Woche vor der Küste von Mauritius gestrandetes Schiff verliert seit heute Öl. Die mauritischen Behörden haben eine Warnung herausgegeben.

Seit Donnerstag, 6. August, verliert die Wakashio Öl. Die mauritischen Behörden haben eine Warnung an die Bevölkerung herausgegeben.

Das Unglück ereignete sich bereits am 25. Juli.

Vor der Küste von Mauritius ist am 25. Juli ein Frachter auf Grund gelaufen. Gemäss Informationen der Seefahrt-Plattform «Marinelink» havarierte das Schiff mit dem Namen Wakashio östlich von Mauritius in einem «heiklen Gebiet». An Bord befanden sich zurzeit des Unglücks 20 Personen.