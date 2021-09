FanTrip Piemont - «Auf solchen Reisen entstehen immer wieder gute Freundschaften»

Im Internet buchen kann jeder

Gruppenreise – echt jetzt?

Sich für eine Gruppenreise anmelden? Das löst längst nicht bei allen Begeisterung aus. Sich in einer Masse von Menschen bewegen, klingt nun erstmals wirklich nicht nach dem was viele beim Reisen suchen: Individualität, Freiheit und Flexibilität. Mischa Niederl, selber ein regelrechter Globetrotter, sagt: «Viele unserer Kunden geben uns die Rückmeldung, dass sie eigentlich nicht der Typ für eine Gruppenreise seien.» Dann kommt das grosse Aber. Denn eine Reise, wie die 20 Minuten FanTrips, unterscheiden sich da klar. Mischa Niederl sagt: «Man unternimmt die Reise mit Gleichgesinnten, anderen Reisenden, die sich fürs gleiche Thema interessieren.» Das seien keine wild zusammengewürfelten Gruppen. «Auf solchen Reisen entstehen auch immer wieder gute Freundschaften», so Niederl. Gleichzeitig werde geschätzt, dass die Gruppengrössen klein sind – so dürfe man noch immer von einer persönlichen, individuellen Reise sprechen.