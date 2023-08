Chrissy Teigen teilt ein Bild von ihren Brüsten

Gemischtes Feedback von Follower

Das Bild kam bei ihrer Followerschaft von rund 42,5 Millionen unterschiedlich gut an. So schrieb zum Beispiel ein Nutzer: «Wieso würdest du dieses Bild veröffentlichen. Ich dachte, du hättest mehr Klasse. Traurig.» Andere wiederum teilen ihre eigenen Geschichten darüber, wie ein Brust-Check-Up ihnen geholfen habe. Eine Nutzerin schrieb: «Die Mammografie hat das gesehen, was ich nicht spüren konnte und hat mir mein Leben gerettet #breastcancersurvivor».

Nicht das erste Nacktbild mit symbolischer Nachricht

Bereits Mitte November im letzten Jahr (während ihrer Schwangerschaft) teilte sie in einer Instagram-Story ein Nacktbild, wo sie sich die Brüste verdeckte und auf Erkrankungen während der Schwangerschaft aufmerksam machte. Sie selbst litt damals an der gastroösophagealen Refluxkrankheit, welche durch die Schwangerschaft ausgelöst wird und recht verbreitet ist. Zu den Symptomen zählen unter anderem chronisches Sodbrennen, Aufstossen und Schmerzen in der Brust. Das Pflaster, welches sie auf dem Nacktbild zeigte, half ihr, die Beschwerden in den Griff zu bekommen.