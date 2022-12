In diesen 25 Berufen gibt es die meisten offenen Stellen

Laut dem Personaldienstleister x28 gab es am 15. Dezember in der Schweiz 253’806 offene Stellen.

In der Schweiz sind über eine Viertelmillion Stellen unbesetzt, wie Zahlen des Personaldienstleisters x28 zeigen. Am 15. Dezember erfasste die Firma 253’806 offene Stellen. Rund 70’000 dieser Stellen – also über ein Viertel aller Vakanzen – kommen aus den 25 Berufen, die am meisten neue Angestellte suchen.