Nach Teilmobilmachung : «Niemand will in den Krieg» – Reservist schiesst auf Leiter von Rekrutierungsbüro

In der ostsibirischen Stadt Ust-Ilimsk hat ein Mann in einem Rekrutierungsbüro das Feuer auf einen Kommandanten eröffnet. Er wurde festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich in der ostsibirischen Stadt Ust-Ilimsk im Gebiet Irkutsk, wie der Gouverneur der Region, Igor Kobsew, am Montag im Nachrichtenkanal Telegram mitteilte. Der 25 Jahre alte Reservist, der zum Kriegsdienst in der Ukraine eingezogen werden sollte, wurde demnach festgenommen. Er soll vor der Schussabgabe gesagt haben, dass niemand in den Krieg gehen will.