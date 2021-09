Gelockerte Massnahmen : Auf Mallorca darf wieder gefeiert werden

Ab Dienstag werden auf der Ferieninsel die Corona-Restriktionen gelockert. Dazu gehören wieder erlaubte nächtliche Treffen und mehr Personen in Gaststätten.

Nachts draussen in grossen Gruppen wild feiern, das war seit Ende Juli aufgrund der Corona-Fallzahlen verboten.

Ab dem 7. September werden die Corona-Restriktionen gelockert. Nächtliche Treffen und Restaurantbesuche sind ab Dienstag auch in grösseren Gruppen wieder möglich.

Bis zu acht Personen dürfen auch in Innenräumen an einem Tisch wieder bewirtet werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf Mallorca in etwa gleich hoch wie in Deutschland.

Angesichts fallender Corona-Zahlen werden die Corona-Restriktionen auf der bei Deutschen beliebten Urlauberinsel Mallorca weiter gelockert. Ab Dienstag dürfen wieder Personen aus verschiedenen Haushalten zu nächtlichen Partys zusammenkommen, teilte die Regionalregierung der zu Spanien gehörenden Mittelmeerinsel am Montag mit. Seit Ende Juli waren solche Treffen zunächst zwischen 1 Uhr und 6 Uhr verboten, später ab 2 Uhr.

In Gaststätten dürfen im Innenbereich künftig zudem wieder bis zu acht Personen an einem Tisch bewirtet werden, im Aussenbereich bis zu zwölf Personen, wie aus dem regionalen Amtsblatt hervorgeht. Auf Ibiza mit etwas höheren Corona-Zahlen, das wie Mallorca, Formentera und Menorca zu den Balearen gehört, bleibt das Party-Verbot vorerst in Kraft.