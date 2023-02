Zürich: Auf Mallorca verschwundene 16-Jährige in der Schweiz entdeckt

Am Sonntag wurde eine seit rund einem Monat vermisste Teenagerin aus Palma de Mallorca in Zürich entdeckt.

Am Wochenende wurde die 16-Jährige von Polizisten in Zürich entdeckt.

Alba M. ist 16 Jahre alt und lebt in Palma de Mallorca. An Silvester wurde sie als vermisst gemeldet . Nun rund einen Monat später, wurde sie am vergangenen Sonntag in Zürich entdeckt. Die «Mallorca Zeitung» berichtet, dass Schweizer Polizisten ihre Personalien überprüft hätten. Als sie feststellten, dass es sich um die Vermisste handelt, wurde sie zum spanischen Konsulat gebracht.

«Es war ein qualvoller Monat»

Als die 16-Jährige in Zürich gefunden wurde, war sie nach Angaben der «Mallorca Zeitung» in Begleitung eines jungen Mannes. Dieser sei kurzzeitig festgenommen worden, sei mittlerweile aber wieder auf freiem Fuss. Mitarbeitende des spanischen Konsulats brachten Alba zum Flughafen. Die Mutter konnte ihre Tochter am Dienstagmorgen schliesslich in Palma de Mallorca wieder in die Arme schliessen. «Es war ein qualvoller Monat, aber sie ist wieder bei mir, wo sie hingehört», wird die Mutter von der «Mallorca Zeitung» zitiert.