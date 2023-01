St. Gallen: Mann (28) durch vier Männer schwer verletzt

Am Weihnachtstag hat sich ein 28-jähriger Mann bei der kantonalen Notrufzentrale St. Gallen gemeldet und berichtet, dass er verletzt sei. Nach dem Meldungseingang rückten der Rettungsdienst sowie die Stadtpolizei St. Gallen an den Wohnort des 28-jährigen Mannes aus. Dabei stellten die Rettungskräfte fest, dass der Mann schwere Verletzungen aufwies, die von Gewalt stammen könnten. Der Verletzte sagte, in den Morgenstunden an der Bahnhofstrasse von mehreren Personen tätlich angegangen worden zu sein. Aufgrund der Verletzungen wurde der 28-Jährige vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Er musste operiert und mehrere Tage stationär behandelt werden.