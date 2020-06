Barcode-Betrug

«Auf meine Kosten wurden Päckli weitergeschickt»

Eine Solothurner Firma musste den Weiterversand eines Pakets bezahlen, den sie gar nicht veranlasst hatte. Der Barcode liess sich wiederverwenden.

Missbrauch nur per Zufall entdeckt

Päckli mit anderem Inhalt füllen

Tatsächlich lässt sich ein Firmenpaket an eine neue Adresse versenden. Mit dem Einverständnis von Jan Binzegger hat 20 Minuten zwecks Verifizierung den Fall nachgestellt. Ein Paket von Retroverse wurde an die Redaktion in Zürich geschickt. Dort wurde das Päckli mit einem anderen Inhalt befüllt und nach Aufgabe am Postschalter an eine neue Anschrift weitergeschickt. Belastet wurden die Kosten der Firma Retroverse.