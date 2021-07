Party vorbei : Auf Mykonos geht fast gar nichts mehr

Weil die Corona-Fallzahlen steigen, haben die Behörden gehandelt und für sieben Tage eine nächtliche Ausgangssperre ausgerufen. Viele wollen weg – doch ihnen droht die Quarantäne.

Seit Mitternacht am Sonntagmorgen gilt jedoch eine Ausgangssperre. Lokale dürfen zudem keine Musik mehr spielen. Laut Augenzeugen und -zeuginnen umgehen aber viele die Corona-Regeln.

Bis und mit vergangenem Samstag konnten die Touristinnen und Touristen Mykonos noch in vollen Zügen geniessen.

Auf der griechischen Ferieninsel Mykonos herrscht Katerstimmung. Am Samstag hat die Regierung für die folgenden sieben Tage eine nächtliche Ausgangssperre ausgerufen. Zwischen 1 und 6 Uhr darf man ausser in Ausnahmefällen nicht mehr auf die Strassen. Ausnahme gibt es nur für Notfälle und für Arbeitende in der Nacht. Ausserdem dürfen die meisten Lokale keine Musik mehr spielen.