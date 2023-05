Reena Krishnaraja ist Botschafterin beim Schweizer Vorlesetag

1 / 6 Comedienne Reena Krishnaraja hatte schon als Kind ein grosses Flair fürs Geschichtenerzählen. Olvier Baer So kreierte sie beispielsweise das Märchen der «Hexe Leonie», welches sie ihrer jüngeren Schwester immer vorgelesen hat. OST Ihre Eltern hatten ihr nicht vorgelesen, weil sie die deutsche Sprache noch nicht so gut beherrschten. Marvin Ruppert

Darum gehts Am 24. Mai 2023 findet erneut der Schweizer Vorlesetag statt.

Über 30 prominente Schweizerinnen und Schweizer fungieren dabei als Botschafterinnen und Botschafter.

Eine davon ist die Appenzeller Comedienne Reena Krishnaraja (20). Mit 20 Minuten hat sie über die Kunst des Vorlesens und Lieblingsbücher gesprochen.

Reena, Hand aufs Herz – bei all den Verlockungen von Tiktok über Instagram bis Youtube: Nimmst du da oft ein Buch in die Hand?

In meinem Umfeld lesen die Leute wirklich gern und oft, ich gebe zu, dass es mir manchmal etwas schwerfällt. Gerade wegen der Verlockungen im Internet (lacht). Es gibt aber immer mal wieder ein Buch, das es schafft, mich in seinen Bann zu ziehen. Spoiler: Es ist nicht «Harry Potter». Aber die Filme sind toll!

Welche Bücher magst du denn?

Ich mag vor allem gesellschaftspolitische Bücher, wie beispielsweise «Brennpunkt Hongkong» von Alexander Görlach. Nun habe ich mir das Buch «Wie Demokratien sterben» bestellt. Es sind die Geschichten, welche die Realität widerspiegeln, die mich packen. Im Moment lese ich hauptsächlich für die Uni – ich studiere Sozialwissenschaften in Bern, daher fällt das Lesen in der Freizeit eher flach.

Welches Buch liegt momentan bei dir auf dem Nachttisch?

Mein Comedy-Notizbuch. Wenn ich in der Nacht einen Geistesblitz habe, kann ich ihn gleich darin festhalten. Ich denke, wenn die Semesterferien losgehen und ich wieder mehr Zeit zum Lesen hab, schafft es auch mal wieder ein Roman oder Sachbuch auf meinen Nachttisch.



Kaufst du Bücher, leihst du sie dir in der Bibliothek oder lädst du sie als E-Book runter?

E-Book ist nicht so meins. Ich liebe vor allem Hardcovers, auch wenn die teurer sind als das Taschenbuchformat. Wenn ich mir bei einem Buch nicht sicher bin, leihe ich es mir auch mal bei Kolleginnen oder Kollegen aus.

Du bist Botschafterin des Schweizer Vorlesetags – welche Gefühle verbindest du mit dem Vorlesen?

Ich mag es sehr, Geschichten zu erzählen! Früher habe ich immer an Partys von Freunden meiner Eltern den Kids was vorgelesen oder Gruselgeschichten erzählt. Auch meiner Schwester habe ich, als sie klein war, oft vorgelesen. Ich habe dazu sogar eigene Geschichten geschrieben, wie die von der «Hexe Leonie» – meine Schwester hat es geliebt.



Warum ist Vorlesen wichtig?

Gerade wenn man selbst noch nicht lesen kann, ist es grossartig, etwas vorgelesen zu bekommen. Ich habe die Erwachsenen, die lesen konnten, immer krass bewundert. Man kann einfach die Augen schliessen und in eine Fantasiewelt eintauchen. Damit fördert man auch die Vorstellungskraft und Kreativität.



Wer hat dir früher vorgelesen?

Ich habe ja tamilische Wurzeln und meine Eltern beherrschten die deutsche Sprache noch nicht so gut. Als ich in die Schule kam, haben die Lehrer und Lehrerinnen uns oft Geschichten erzählt. Das war meine grösste Leseratten-Zeit.

Was macht gutes Vorlesen aus?

Die Lehrpersonen haben das echt super gemacht, die waren komplett in der Rolle. Zum Teil haben sie sich sogar ein wenig verkleidet, und wenn es nur ein Tuch war, das sie sich über den Kopf gezogen haben – das hat schon gereicht. Besonders cool war, wie sie für jede Figur die Stimme verstellt und so ein richtiges Rollenspiel kreiert haben.

