Der grüne Lidschatten sieht zum Teint deiner Freundin bombastisch aus, steht dir aber kein Stück. Dein Rouge wirkt an ihr dafür wie bei einem Püppchen. Von der Foundation oder dem Concealer fangen wir gar nicht erst an. Bei Make-up gilt nun mal, dass eines nicht für alle funktioniert. Eigentlich wissen wir das. Und trotzdem übersehen viele von uns ein Problem, das für andere zum Alltag gehört.

Inspiration ja – aber nicht für alle

Wer auf der Suche nach Inspiration für Smokey Eyes, Hochzeits-Make-up, Rouge-Techniken oder so ziemlich jedem anderen Make-up-Look ist, findet in den Ergebnissen vor allem weisse Menschen. Wer nicht mit Alabaster-Teint geboren ist, muss ewig scrollen oder seine Suche mühselig eingrenzen und aufs Beste hoffen. Inklusivität? Fehlanzeige.

Hautton-Auswahl neu auch hierzulande

Ganz neu ist das Feature nicht. Bereits seit 2020 können Nutzerinnen und Nutzer in Amerika auswählen, welchem Hautton sie am nächsten kommen und sich Looks anzeigen lassen, die auf diesen abgestimmt sind. Jetzt ist die Funktion in 13 weiteren Ländern verfügbar, darunter auch bei uns in der Schweiz.