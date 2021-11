Polit-Kampagne auf Pornoseiten – «Auf Pornhub erreichen wir Menschen aus allen Gesellschaftsschichten»

Auf Nachfrage sagt Marques, das sei alles andere als ein Jux: «Wir setzen rund ein Zehntel unseres Budgets, also einen fünfstelligen Betrag, für Werbung auf Pornoseiten wie Youporn, X-Hamster oder Pornhub ein. Der Auftrag ging am Mittwochmorgen raus, die ersten Werbungen können also jeden Moment aufgeschaltet werden.» Vorerst seien dies einfache Banner-Werbungen, also Werbeflächen, bei denen der Nein-Slogan und das entsprechende Bild angezeigt werden. Mit einem Klick gelangt man auf die Homepage des Nein-Komitees.