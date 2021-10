Basel – Auf Restaurant-Terrassen muss bald wieder gefroren werden

Nachdem letztes Jahr Basler Wirtinnen und Wirte dank einer Sonderregelung elektrische Heizöfen draussen aufstellen durften, müssen sie in diesem Winter wieder verschwinden, berichtete das «SRF Regionaljournal» am Dienstag. Die Regierung verbot die Heizstrahler aufgrund ihres hohen Energieverbrauchs. «Basel-Stadt kann keine Vorreiterrolle in der Klimapolitik einnehmen und gleichzeitig solche Heizöfen weiterhin zulassen», sagte Dominik Keller, Amt für Umwelt und Energie, zum «Regionaljournal». Die Wirtinnen und Wirte dürfen auf den Terrassen neu nur noch Heizstrahler installieren, die mit Holzpellets oder erneuerbarer Energie betrieben werden.