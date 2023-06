«Tag der Kulturen»: Auf Schweizer Pausenhof – Schüler trampeln auf serbischer Flagge herum

Die Schülerinnen und Schüler einer Genfer Schule sollten am 1. Juni einen «Tag der Kultur» erleben – dieser endete jedoch darin, dass über ein Dutzend Jugendliche auf eine serbische Flagge eintraten. Das Ganze wurde gefilmt und auf Tiktok veröffentlicht.

An einer Genfer Schule haben Jugendliche auf dem Pausenhof eine serbische Flagge zertrampelt.

In einem Video, welches auf dem sozialen Netzwerk Tiktok kursiert, sind rund ein Dutzend Jugendliche vor einer Schule zu sehen. Auf dem Boden liegt eine serbische Flagge – synchron trampeln die Schülerinnen und Schüler auf ihr herum. Ein Mädchen, das die serbische Flagge mit ihrem Fuss wegkickt , hat sich eine albanische Flagge um die Schultern gehängt. Diese Szenen spielten sich an einer Schule im Genfer Stadtteil Le Lignon ab.

Vorfall passierte am «Tag der Kulturen»

Pierre-Antoine Preti vom Departement für Erziehung, Bildung und Jugend des Kantons Genf, bestätigt den Vorfall auf Anfrage: «Uns ist bekannt, dass es am ‹Cycle d’orientation du Renard› zu diesem Vorfall gekommen ist», sagt er auf Anfrage. Die Schülerinnen und Schüler, die diese Schule besuchten, seien zwischen zwölf und 15 Jahre alt.

Passiert sei der Vorfall an einem «Tag der Kulturen». «Die Idee für diesen Tag kam von den Schülerinnen und Schülern selber», sagt Preti. Ein Schüler, der selber keine serbischen Wurzeln habe, sei mit einer serbischen Flagge an die Schule gekommen. «Schüler mit kosovarischen Hintergrund haben dem Jungen die Flagge auf dem Pausenplatz entrissen und sind darauf herumgetrampelt.» Das Ganze habe am 1. Juni stattgefunden.