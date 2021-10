Maske reicht – Auf Schweizer Skipisten gilt diesen Winter keine Zertifikatspflicht

In der Schweiz gilt für die Skisaison in diesem Winter keine Zertifikatspflicht.

Hans Wicki, Präsident von Seilbahnen Schweiz, sagt zu 20 Minuten: «Es gibt keine Zertifikatspflicht in der kommenden Wintersaison. In Seilbahnen wird dafür eine Maskenpflicht gelten.» Diese Lösung sei mit dem Bund abgestimmt. Die einzelnen Skigebiete seien frei, selbst eine Zertifikatspflicht zu erlassen.

In einer Medienmitteilung heisst es weiter: «So können die Bergbahnen mit den gleichen

Bedingungen in die Wintersaison starten wie der öffentliche Verkehr; mit Maskenobligatorium

in geschlossenen Kabinen und Räumen, Abstand in Innenräumen von Gebäuden und Lüften

in Kabinen.»