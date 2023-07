Bezirksgericht Hinwil : Auf Schwulen-Plattform kennengelernt und um Vermögen gebracht – Landesverweis

Der heute 25-jährige Albaner hat zwei Männern aus dem Zürcher Oberland und dem Kanton St. Gallen insgesamt 1,2 Millionen Franken abgeluchst. Er hat die beiden Opfer 2018 auf einer Schwulen-Plattform kennen gelernt. Die beiden Männer waren Mitte 50, verheiratet, nicht homosexuell, aber in einer schwierigen Lebensphase. Der Beschuldigte offerierte ihnen körperliche Nähe und signalisierte freundschaftliche Gefühle. Er gaukelte ihnen vor, dass er in finanziellen Schwierigkeiten stecke und Geld brauche. Er versprach, das Geld zurückzuzahlen, weil er ein grösseres Erbe von einem alleinstehenden Mann antreten könne und in England ein Freund ihm noch 200’000 Euro schulde. In der Folge zahlten die beiden Männer während rund drei Jahren dem Albaner insgesamt 1,2 Millionen Franken. Der Mann aus dem Zürcher Oberland rund 400’000 Franken, der Mann aus dem Kanton St. Gallen über 800’000 Franken.