Bereits am Samstagabend nimmt die Bewölkung zu und es gibt erste Schauer. Diese halten dann, mit Unterbrüchen, am Sonntag vor allem in der Zentral- und Ostschweiz an. Zudem fallen die Temperaturen um rund 10 Grad. Im Norden erreicht das Thermometer die 20-Grad-Marke nicht mehr. Dies deshalb, weil die Wolkendecke sich über den ganzen Tag hinweg nicht auflöst. Zu solch heftigen Regenfällen wie vergangenes Wochenende kommt es aber nicht.