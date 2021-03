Eine schleichende Müdigkeit machte sich bei Lucia Cipriano aus Rheineck im vergangenen Jahr breit. «Ich fühlte mich einfach nicht mehr ganz fit und bekam ein ganz anfälliges Immunsystem», erzählt die Rheintalerin. Kurz vor ihrem 40. Geburtstag erhält sie im Dezember schliesslich die niederschmetternde Diagnose: Bei ihr wird das Sézary-Syndrom festgestellt, eine aggressive Form von Blutkrebs. «Ich hatte noch nie etwas davon gehört. In diesem Moment gingen mir tausend Gedanken durch den Kopf», so Cipriano. Grundsätzlich sei es ein riesiger Schock für sie und ihre Familie gewesen.

Heute geht es ihr den Umständen entsprechend gut. «Es gibt gute und natürlich auch schlechte Tage», sagt Cipriano. Sie bleibt zuversichtlich und ist sich sicher, dass sie wieder gesund wird. Es ist nicht der erste Krankheitsfall in der Familie, denn nach der Geburt ihrer heute 17-jährigen Tochter erkrankte ihr Mann an einem Hirntumor. Doch ihr Ehemann konnte sich ins Leben zurückkämpfen und steht noch heute an ihrer Seite. «Wir lernten deshalb auch, wie wertvoll das Leben ist und schätzen es umso mehr», so Cipriano.