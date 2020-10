Die Gewinner dürfen in der Luxusvilla verweilen, während die Loser in die Verliererzone gehen müssen.

Heute startet auf SRF eine neue Realityshow: Jeweils montags und donnerstags wird eine Folge von «Battle Mansion» auf SRF Virus und Youtube gezeigt. Darin treten zwei Teams bestehend aus Rapperinnen und Rappern gegeneinander in verschiedenen Challenges an.

Gefilmt wird ganz in Trash-TV-Manier in einer Villa. Jedoch nicht alle kommen in den Genuss von Luxus, Massagen und Sternekochkünsten – für die Schlechteren heisst es: ab in die Verliererzone. Die Hosts der Hip-Hop-Sendung «SRF Bounce» Pablo Vögtli (35) und Livio Carlin (26) sind die Captains der folgenden zwei Gruppen: