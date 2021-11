Analyse – Auf SRF Virus hatten Männer drei Viertel der Redezeit

Konzession fordert angemessene Vertretung

Am wenigsten Redezeit bekamen Frauen beim Sender SRF Virus: «Auf männliche Stimmen entfielen drei Viertel der Sendezeit, innerhalb derer gesprochen wurde», heisst es im Bericht. Und dies, obwohl die Konzession die SRG-Sender zu einer angemessen Vertretung der Geschlechter in ihrem Angebot verpflichtet. Ebenfalls stark von männlichen Stimmen geprägt waren im untersuchten Jahr laut Bericht die Sender SRF Musikwelle und SRF 4 News.

Bund will Antworten

Trotzdem will der Bund handeln. «Das Ziel der Konzessionsbestimmung ist, in diesem Bereich eine Entwicklung in Richtung einer paritätischen Vertretung anzustreben beziehungsweise zu dokumentieren», so Sauser. Das Bakom werde den im Vergleich zu den anderen SRF-Programmen tiefen Wert von Virus mit der SRG besprechen.