Bugatti Chiron Super Sport: Wir sind im schnellsten Auto der Welt unterwegs

Ein Blick ins Schloss

Los gehts deshalb nicht mit der Testfahrt selbst, sondern dem Besuch des berühmten Château St. Jean auf dem Firmengelände von Bugatti in Molsheim. Kein Geringerer als Pierre-Henry Raphanel, ehemaliger Renn- und heute offizieller Testfahrer, führt mich durch eine Ausstellung zur Geschichte der Marke, die wertvolle Artefakte und Erinnerungsstücke der Familie Bugatti umfasst. Anschliessend schauen wir in die Remise Nord, in welcher klassische Fahrzeuge und historische Modelle wie beispielsweise ein Type 35, ein Type 51 oder ein 6,40 Meter langer Type 41 Royale Coupé ausgestellt sind. In einem Durchgang durch das Atelier – so nennt Bugatti die Produktion respektive Manufaktur – darf ich den Mitarbeitern live über die Schulter schauen, wie sie unter anderem einen von auf nur zehn Stück limitierten Bugatti Centodieci zusammenbauen. Zu Mittag gegessen wird stilecht neben einem Bugatti Chiron Super Sport.