Bessere Matches – Auf Tinder kann man Profile neu nach Interessen sortieren

Tinder hat das «grösste Update seit der Erfindung der ursprünglichen Swipe-Funktion» angekündigt. Dabei handelt es sich um einen neuen Treffpunkt innerhalb der App, der es den Nutzerinnen und Nutzern noch einfacher machen soll, passende Menschen für Dates, Flirts oder anregende Gespräche zu finden. Die neue Funktion nennt sich Explore und soll den Userinnen und Usern in wenigen Tage bereits zur Verfügung stehen.

«Mit Explore haben die Mitglieder mehr Kontrolle darüber, wen sie treffen», teilt das Unternehmen mit. Denn damit ist es möglich, Tinder-Profile nach Interessen zu ordnen. Ausserdem wird es auf der neuen Plattform zu einer Reihe an neuen sozialen Erlebnissen kommen, an denen man teilnehmen kann. «Die neue Generation von Singles verlangt in der Post-Covid-Welt mehr von uns: Mehr Möglichkeiten, mit anderen virtuell zu interagieren, Spass zu haben, und auch mehr Kontrolle darüber, wen sie auf Tinder treffen», sagt Renate Nyborg, CEO von Tinder.