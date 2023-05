SRF: «Auf und davon»-Auswanderin nimmt Abschied von Ehemann

Marcel Buholzer verstarb unerwartet im Januar mit 67 Jahren an einem Herzinfarkt.

2014 ist das Ehepaar Marcel und Beatrice Buholzer auf Kreta ausgewandert. Sie wurden dabei von einem Kamerateam für die SRF-Dokserie «Auf und davon» begleitet. Marcel erfüllte sich da seinen Traum einer eigenen Bar. Fünf Jahre später verkaufte er das Lokal wieder und zog gemeinsam mit Beatrice in eine Villa. Der Aufbau eines Bed & Breakfast ist ihr neues Projekt.

Auch bei diesem neuen Lebensabschnitt wurden die beiden von SRF für die Folge «Wiedersehen auf Kreta» begleitet. Doch nur drei Monate nach den Dreharbeiten stirbt Marcel unerwartet im Alter von 67 Jahren an einem Herzinfarkt. Gestern Abend wurde die Folge ausgestrahlt, nach Absprache mit der Witwe und im «Andenken an Marcel» habe man dies entschieden, heisst es zu Beginn der Folge.

«Für uns ist klar, dass wir einmal hier sterben»

Gegen Ende der Folge werden Marcel und Beatrice gefragt, was sie sich für die nächsten zehn Jahre wünschen. «Dass es so weitergeht, wie es bisher gegangen ist», antwortet Beatrice. Und dass sie gesundheitlich keine Rückschläge erleiden. Eine Rückkehr in die Schweiz schlossen beide aus. «Für uns ist ganz, ganz klar, dass wir einmal hier sterben und die Asche über das Meer geht», sagt Beatrice.