Restaurant-Öffnung - «Auf unserer Reservationsseite geht es voll ab»

Restaurants dürfen am 31. Mai vollständig öffnen.

Restaurants dürfen ab Montag, 31. Mai, auch die Innenräume öffnen. Das hat der Bundesrat am Mittwoch bekannt gegeben. Dabei ist der Öffnungsschritt grösser ausgefallen als vorgesehen. So wird etwa die Sperrstunde zwischen 23 und sechs Uhr aufgehoben.

Neu dürfen im Aussenbereich zudem sechs Personen am gleichen Tisch sitzen. Drinnen gibt es weiterhin Vierer-Tische. Zudem gilt am Platz keine Maskenpflicht mehr. Nur wer den Tisch verlässt, muss die Maske aufsetzen. Die Gastronomen jubeln über die zusätzlichen Lockerungen.

«Wir sind super happy! Endlich können wir wieder richtig arbeiten», sagt Michel Péclard, Inhaber der Zürcher Pumpstation GmbH zu 20 Minuten. Er rechnet nun mit einem Besucheransturm: «Auf unserer Reservationsseite geht es voll ab», so Péclard.

Trotz der langen Zwangspause und den schlechten Umsätzen, will Péclard die Preise in seinem Betrieb aber nicht erhöhen. Schliesslich haben Bund und Kantone die Gastronomie finanziell unterstützt. «Dafür bin ich dankbar.»

Homeoffice-Pflicht vermiest Mittagsgeschäft

Auch Daniel Wiesner, Co-Geschäftsführer der Familie Wiesner Gastronomie AG, zu der unter anderem die asiatische Restaurantkette Nooch gehört, freut sich über die Lockerungen: «Jetzt geht es endlich wieder los.» Das Einzige, was noch wegfallen sollte, ist die Homeoffice-Pflicht: «Diese Regelung vermiest uns zurzeit das Mittagsgeschäft», so Wiesner.

Trotzdem rechnet auch Wiesner mit einem Besucheransturm. Denn viele Menschen haben grosse Sehnsucht nach dem Restaurant und ein fortlaufend wachsender Anteil hat bereits eine Impfung erhalten: «Dadurch sinkt die Hemmschwelle und die Leute gehen eher wieder auswärts essen», so Wiesner.

An den Preisen werde sich nichts ändern. Das, obwohl einige Esswaren aufgrund der Lieferengpässe bereits teurer geworden sind: «Wir haben diese Teuerungen bisher nicht an die Gäste weitergegeben und haben es auch nicht vor», so Wiesner. Es sei damit zu rechnen, dass sich Preise mit der Lockerung der Corona-Massnahmen weltweit wieder einpendeln.