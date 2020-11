Nachfolgend Bilder von weiteren Polizeimeldungen aus der Ostschweiz. Oberriet SG, 31.10.2020: Am Samstagmittag kam es zu einem Unfall zwischen einer 56-jährigen Autofahrerin und einer 92-jährigen E-Bikerin.

Davos GR, 31.10.2020: Am Samstagabend kam es oberhalb des Ortsteil Frauenkirch zu einem Unfall. Ein 40-jähriger Autofahrer geriet auf einer vereisten Strasse mit seinem Auto ins Rutschen. Das Auto rammte einen Baum und kam anschliessend von der Strasse ab. Es kam auf dem Dach liegend im Bachbett zum Stehen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen.

