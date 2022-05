Kanton Waadt : Auf Wanderung verschwunden – Polizei sucht nach autistischem Daniel C. (40)

Die Behörden suchen nach einem Mann, der am Sonntag auf einer Wanderung im Waadtland verschwand. Der gesuchte Daniel C. leidet an epileptischen Anfällen.

Dieses Bild von Daniel C. entstand kurz vor seinem Verschwinden in den Bergen bei Villars-sur-Ollon. Kantonspolizei Waadt

Am Sonntag war Daniel C. (40) mit Bekannten auf einer Wanderung beim Col de la Croix in Villars-sur-Ollon VD unterwegs. Dabei verschwand er – zuletzt wurde er zwischen dem Ort Ensex und dem Parkplatz von La Croix gesehen. Nach entsprechenden Meldungen führte die Polizei eine Suchaktion durch, konnte C. aber nicht lokalisieren.

Der Gesuchte, ein gebürtiger Brite, ist laut Vermisstmeldung 178 cm gross, hat braune Haare und braune Augen und hat eine autistischen Störung – er spricht nicht und leidet unter epileptischen Anfällen. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er ein rotes T-Shirt, blaue Jeans und eine dunkelblaue oder schwarze Baseballmütze.

Personen, die Angaben zu seinem Verschwinden machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Waadt unter der Nummer 021 333 53 33 oder mit dem nächstgelegenen Polizeiposten in Verbindung zu setzen.