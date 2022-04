Schweiz in der Gruppe G – Brasilien, Serbien und Kamerun – die Nati hat kein Losglück!

Im November beginnt die Fussball-WM in Katar, am Freitag sind in Doha die Gruppen ausgelost worden. Die Schweiz hat ein schwieriges Los gezogen. So wird die Nati auf mehrere Hochkaräter treffen.

Die Schweizer Nati muss an der WM 2022 in Katar gegen eine ähnliche Gruppe wie an der Weltmeisterschaft vor vier Jahren ran. Und es ist eine absolute Hammergruppe. Ja, Losglück hatte die Schweizer Nati wirklich nicht. So muss sie in der Gruppe G gegen Neymars Brasilien, Serbien und gegen Kamerun ran.

Damit trifft das Team von Murat Yakin auf die aktuelle Weltnummer 1. Doch auch Serbien ist ein gefährliches Los für die Schweiz, haben doch wohl noch viele Fans die Erinnerungen an das Spiel in Russland in Erinnerung – samt den Nebengeschichten mit dem Zeigen des Doppeladlers. Kamerun ist auch nicht zu unterschätzen. Für beide Nationen wird das Duell eine Premiere sein. So hat das Team von Murat Yakin noch nie gegen Kamerun gespielt.

Der Spielplan ist noch nicht bekannt. Die Fifa wird diesen erst noch erstellen, damit die Hammerspiele zu den besten Zeiten über die TV-Geräte flimmern. Während der Gruppenphase finden täglich vier Partien statt: eine um 11 Uhr, die weiteren um 14, 17 und 20 Uhr. Im ersten Spiel trifft die Nati auf Kamerun, im zweiten auf Brasilien und in einem möglichen dritten, finalen Gruppenspiel auf Serbien. Was für ein Hammer!

«Die WM wird die beste aller Zeiten»

Deutschland spielt derweil in der Vorrundengruppe E der Fussball-WM 2022 in Katar gegen Ex-Weltmeister Spanien, Japan sowie den Gewinner der Playoff-Partie zwischen Costa Rica und Neuseeland. Gastgeber Katar trifft im Eröffnungsspiel der Fussball-WM am 21. November in al-Chaur auf Ecuador. Spannend wird auch die Gruppe B sein. So trifft in dieser die USA auf Saudiarabien. Ebenso in dieser Gruppe vertreten: England sowie Wales, Schottland oder Ukraine. Diese drei Nationen haben noch eine Playoff-Partie zu bestreiten.

Vor der Auslosung hat Fifa-Präsident Gianni Infantino die kommende Fussball-WM 2022 in Katar erneut «als beste aller Zeiten» angekündigt. Die Endrunde (21. November bis 18. Dezember) werde «die grösste Show der Erde», sagte der Schweizer. «Die Welt wird vereint sein in Katar.» Das Staatsoberhaupt des Emirats, Scheich Emir Tamim bin Hamad Al Thani, sagte: «Wir werden eine aussergewöhnliche WM haben. Ich hoffe, dass Sie dieses Turnier geniessen werden und die damit verbundene Atmosphäre und sehen, wie wichtig der Sport für uns alle ist.»

