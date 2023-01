Ski-Weltcup: Aufatmen bei Marco Odermatt und Corinne Suter

Beide gehen an diesem Wochenende aber nicht mehr an den Start.

Corinne Suter stürzte in Cortina und erlitt keine schweren Verletzungen.

Das sah zweimal spektakulär aus, mit unterschiedlichem Ausgang: Corinne Suter stürzte in der Abfahrt von Cortina d’Ampezzo heftig, blieb kurz liegen, konnte dann aber selbstständig ins Ziel fahren. Marco Odermatt konnte seinen Sturz in Kitzbühel auf der berühmten Streif gerade noch verhindern, so konnte er das Rennen beenden, seine Zeit war aber natürlich dahin.