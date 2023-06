Kanton Luzern: Aufblasbare Büchse soll gegen Littering helfen 

Der Kanton Luzern startet eine Sensibilisierungskampagne gegen Littering. Am Dienstagmorgen fand diesbezüglich eine Medienorientierung statt.

«Abfall in der Natur ist nicht nur unschön, sondern auch tödlich. Kühe können ihn essen und daran sterben. Das wäre doch so einfach zu vermeiden!», sagt Markus Kretz, Präsident des Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverbandes (LBV). Littering in der Landschaft kann sich dann tödlich auswirken, wenn Alubüchsen vermäht und von Nutztieren gefressen werden.