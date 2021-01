Riesen-Ballon : Aufblasbarer Baby-Trump kommt in London ins Museum

Ein Ballon in Form eines Babys mit dem Gesicht des scheidenden US-Präsidenten wird nach Trumps Abwahl nun ein Fall fürs Museum. Der Ballon kam zuvor regelmässig bei Demonstrationen zum Einsatz.

Fast zeitgleich zu Donald Trumps Abgang aus dem Weissen Haus kommt ein überdimensionaler Baby-Ballon mit dem Antlitz des scheidenden US-Präsidenten in London ins Museum. Der Ballon, der mehrfach bei Anti-Trump-Demonstrationen zum Einsatz kam, sei in einem Koffer angekommen und müsse nun – wie alle Objekte – zunächst in Quarantäne gelagert und dann konserviert werden, sagte die Direktorin des Museum of London, Sharon Ament, am Montag der Nachrichtenagentur PA. Während eines Besuchs Donald Trumps in Grossbritannien waren Fotos des Ballons, wie er bei einer Demonstration prominent auf dem Londoner Parliament Square schwebte, um die Welt gegangen.