Umkämpfter Immobilienmarkt - Aufdringliche Makler durchforsten Todesanzeigen für neue Kontakte

Die Maklerinnen und Makler suchten neue Ansätze, um an die Kunden zu kommen, weil der Immobilienmarkt so ausgetrocknet sei.

Eine Maklerin eines Winterthurer Immobilienvermittlers behelligte eine 75-jährige Witwe am Telefon. Nett aber forsch habe sie gefragt, ob sie sich einen Verkauf ihres Hauses vorstellen könne, sagt die Pensionierte zur «Sonntagszeitung».

Geärgert habe sie vor allem, dass die Frau mit ihr sprach, als ob sie geistig nicht mehr auf der Höhe wäre. «Eine Liegenschaft kann einem ab einem gewissen Alter ja auch zu viel werden, so mit dem Garten und allem», sagte die Maklerin, worauf die Witwe dankend ablehnte.

«Makler suchen neue Ansätze, wie sie an Kunden kommen»

Allerdings sei der Maklermarkt immer umkämpfter. Die Anzahl zum Verkauf stehender Wohnungen und Häuser in der Schweiz sei um rund 40 Prozent eingebrochen (siehe Box). «Deshalb haben Makler nicht genug Neugeschäfte und suchen nach neuen Ansätzen, wie sie an Kunden kommen», so Diezi.