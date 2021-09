Wildtier in der Stadt - Aufdringlicher Stadtfuchs schnappt nach Hosenbeinen

Der Jugendzirkus Tortellini hat seine Bühne im Bereich Industriestrasse in Luzern. In dieser Region ist auch der Stadtfuchs unterwegs.

In der Stadt Luzern ist ein Fuchs unterwegs. Wie der Newsletter Ron Orp berichtet, soll der Fuchs keine Angst vor Menschen haben und nach Füssen und Beinen schnappen. Christian Hüsler, von der Dienststelle Landwirtschaft und Wald bestätigt, dass bei ihnen bereits Meldungen zum Fuchs eingegangen sind. «Der Fuchs ist nicht aggressiv, aber sehr aufdringlich», sagt Hüsler und ergänzt: «Bislang hat er nach unseren Informationen noch niemanden gebissen, aber er schnappte schon nach Hosenbeinen». Er vermutet, dass der Fuchs sich da aufhält, da es dort in den vergangenen Wochen Zirkusvorstellungen gegeben hat. «Dadurch hat es Popcorn am Boden, von dem sich der Fuchs ernähren kann.» Auch der Zirkus Tortellini bestätigt auf Anfrage, dass der Fuchs schon auf dem Areal aufgetaucht ist. Von allfälligen Attacken hat man beim Zirkus aber nichts gehört.