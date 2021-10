Wiedlisbach BE - Auffahrkollision mit drei Fahrzeugen – zwei Verletzte

Ein Automobilist prallte auf dem Überholstreifen in das Heck des vor ihm fahrenden Lieferwagens.

Am Dienstag, 5. Oktober 2021, kurz vor 15 Uhr kam es bei Wiedlisbach zu einem Unfall.

Zu einer Verkehrsbeeinträchtigung kam es am Dienstagnachmittag aus noch zu klärenden Gründen: Kurz vor 15 Uhr ereignete sich auf dem Überholstreifen der Autobahn A1 bei Wiedlisbach in Fahrtrichtung Zürich eine Auffahrkollision. Ein Automobilist prallte in das Heck eines vor ihm fahrenden Lieferwagens. Nach dem Aufprall gerieten beide Fahrzeuge nach rechts, wo es auf dem Pannenstreifen zu einer Folgekollision mit dem Lieferwagen und einem Sattelmotorfahrzeug kam.