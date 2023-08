Marlen Reusser: Topfavoritin muss WM-Zeitfahren aufgeben

Sturz zwei Tage vor WM-Rennen

Neue Weltmeisterin im Zeitfahren ist die US-Amerikanerin Chloé Dygert. Die 26-Jährige hatte an der WM in Schottland bereits in der Einzelverfolgung auf der Bahn die Goldmedaille gewonnen. Silber geht wie im Vorjahr an Grace Brown aus Australien, die Österreicherin Christina Schweinberger sichert sich Bronze. Elena Hartmann, die andere Schweizerin am Start, beendete das WM-Zeitfahren auf dem guten 23. Rang.