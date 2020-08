Burgdorf BE

Aufgemotzte Karre, massiver Lärm – Autoposer vor Gericht verurteilt

Ein junger Lenker hat mit einem aufgemotzten, lärmigen Wagen gegen die Strassenverkehrsgesetzgebung verstossen. Vor dem Burgdorfer Regionalgericht wurde er nun zu einer Busse verurteilt.

Sogenannte Autoposer respektive Autotuner haben in der Corona-Krise wiederholt für Schlagzeilen gesorgt. Hier ging der Polizei in Biel einer ins Netz.

Die Polizei habe ihm vorgeworfen, sich in Langenthal mit seinem Auto einer Kontrolle entzogen zu haben. Dabei sei er am fraglichen Abend gar nicht in Langenthal gewesen, sondern in Solothurn.