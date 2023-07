Openair Frauenfeld: Moshpits begeistern aber bergen Gefahren

Am Mittwoch startete das diesjährige Openair Frauenfeld. Das Hip-Hop-Festival ist nicht nur für seine internationalen Acts bekannt, sondern auch für die vielen Moshpits. Das Phänomen begeistert viele Openair-Besucherinnen und -Besucher, birgt jedoch auch Risiken.

Openair Frauenfeld : Aufgepasst bei Moshpits – so verhältst du dich richtig

Darum gehts Das Openair Frauenfeld startete am Mittwoch.

Bekannt ist das Hip-Hop-Festival unter anderem für die zahlreichen Moshpits.

Das Phänomen begeistert und verängstigt zugleich.

Das Sicherheitspersonal hat entsprechende Massnahmen getroffen.

Das ist die Situation

Mit dem Beginn der Festivalsaison kursieren auch wieder Videos von Moshpits in den sozialen Medien. Dabei bildet das Publikum Kreise – beim Höhepunkt, umgangssprachlich der Drop, der Musik springen dann die Leute wild zusammen, tanzen und schubsen einander herum.

Auch am diesjährigen Openair Frauenfeld sind viele Moshpits zu erwarten – vor allem beim Auftritt von Travis Scott am Donnerstag. Der Rapper ist bekannt dafür, dass er seine Fans bei Konzerten zu wilden Moshpits animiert. Das Phänomen begeistert viele Hip-Hop-Fans, hat jedoch auch Schattenseiten. An vergangenen Festivals gab es immer wieder Verletzte.

Das sagt ein Moshpit-Fan

Doch was ist der Reiz von Moshpits? 20 Minuten fragte bei einem Openair-Fan nach. «Ich finde Moshpits super», erzählt Eliane, die schon an vielen Festivals und Moshpits dabei war. «Man kann die Musik auf eine andere Art erleben», sagt die 22-Jährige. Dabei bewegen sich alle gleich, was zu einem Gefühl der Zusammengehörigkeit führe. «Man kann die Musik fühlen, ohne dabei komisch angeschaut zu werden», so Eliane.

Das sind die Gefahren

Die Gefahren sind dem Moshpit-Fan bewusst: «Viele stehen unter starkem Alkoholeinfluss, was schnell gefährlich werden kann.» Vor allem auf Personen, die nicht in den Moshpit wollen oder körperlich unterlegen sind, müsse geachtet werden. Gefährlich werde es vor allem, wenn jemand umfällt:

«Wer unter die tanzende Menge gerät, kann sich schnell verletzen.» Eliane (22), Moshpit-Fan

In so einem Fall müsse man schnell handeln: Moshpit auflösen und Hilfe holen. Weiter bestehe die Gefahr, lose Gegenstände wie Handy, Sonnenbrille, Schuhe und Taschen in der tobenden Menge zu verlieren.

Das sagt das Openair Frauenfeld

«Moshpits sind weniger brutal, als sie aussehen», so Andy Locher, Mitinhaber der Gentle Guard GmbH, gegenüber der «Thurgauer Zeitung» (Bezahlartikel). Auch der Sicherheitsverantwortliche betont, dass vor allem, wenn jemand hinfällt, ein gewisses Gefahrenpotenzial bestehe. Moshpits lassen sich nicht verhindern, trotzdem versuche man die Sicherheit so weit wie möglich zu garantieren – dabei sollen bauliche Massnahmen helfen.

Die Bühnen haben Verzweigungen hinaus ins Publikum, zudem sind Barrikaden verbaut, wie die «Thurgauer Zeitung» weiter schreibt. Dadurch werden die Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt. In den letzten Jahren zeigten diese Massnahmen bereits Wirkung – die Bewegung im Publikum habe stark abgenommen. Weiter heisst es auf Anfrage: «Das Publikum wird während der Acts genau beobachtet. Bei einem Notfall kann sofort die ganze Show gestoppt werden.»

So ging die Menge am Openair St. Gallen ab. Auch im Sittertobel bilden sich immer wieder Moshpits. 20min/Privat

Das gilt es bei Moshpits zu beachten

«Leute, die Moshpits anzetteln, müssen sich bewusst sein, dass das nicht alle gut finden», so Eliane. Einige wollen einfach in Ruhe das Konzert geniessen und nicht zerdrückt werden, das gilt es zu respektieren. Als Tipp für Personen, die der Menge aus dem Weg gehen wollen, empfiehlt sie: «Entweder in die erste Reihe oder weit hinten stehen.»

In den sozialen Medien kursieren viele Videos und Tipps rund ums Thema Moshpit. In der Infobox kannst du nachlesen, was es bei Moshpits zu beachten gilt:

So verhältst du dich korrekt Wenn jemand hinfällt: Platz machen und der Person sofort beim Aufstehen helfen.

Wenn es dir zu viel wird, versuche, dich aus der Menge zu entfernen. Frage andere Festivalgäste oder das Sicherheitspersonal um Hilfe.

Möglichst keine losen Gegenstände mittragen. Handys, Portemonnaies etc. gehen in der Menge schnell verloren.

Schmuck und Zigaretten weglassen, dadurch kann das Verletzungsrisiko gesenkt werden.

Respektiere die Grenzen deiner Mitmenschen – nicht jede Person möchte mitmachen.

