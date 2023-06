Diese Giftschlangen gibt es in der Schweiz

1 / 9 Nachdem ein achtjähriges Mädchen auf einer Schulreise von einer Schlange gebissen worden war, ist die Rega aufgeboten worden. Rega Ein Helikopter flog das Mädchen ins Inselspital Bern, weil dieses Spital über das nötige Gegengift verfügt. 20min/Matthias Spicher Der Biss ereignete sich in der Nähe von Balsthal SO. Google

Darum gehts Ein Mädchen ist in der Nähe von Balsthal (SO) von einer giftigen Schlange gebissen worden.

Aufgrund von Vergiftungserscheinungen flog die Rega die Achtjährige ins Inselspital, wo es ein Gegengift erhielt.

In der Schweiz gibt es zwei giftige Schlangenarten.

Wird man von einer Giftschlange gebissen, sollte man zur Überwachung ins Spital.

Vor allem für Kinder und ältere Leute könnte ein Biss einer solchen Schlange sehr gefährlich werden.

Eine Schulreise in der Nähe von Balsthal (SO) endete für eine Schülerin im Spital. Die Achtjährige war von einer Giftschlange gebissen worden und hatte daraufhin Vergiftungssymptome gezeigt. Der Rettungsdienst informierte daraufhin die Rega, die das Mädchen ins Inselspital in Bern flog. Zwar sei zu diesem Zeitpunkt nicht klar gewesen, welche Art Schlange zugebissen hatte, so eine Rega-Sprecherin zu 20 Minuten. Aber die Symptome hätten eindeutig auf eine Vergiftung schliessen lassen.

Welche Giftschlangen gibt es in der Schweiz?

Von den neun Schlangenarten hierzulande sind zwei giftig: die Kreuzotter (Vipera berus) und die Aspisviper (Vipera aspis).

Wo leben diese Giftschlangen?

Beide Schlangenarten sind in höher gelegenen Gebieten anzutreffen. Die Kreuzotter findet sich vor allem im zentralen und östlichen Alpengebiet, selten im westlichen Jura. Dies bis zu einer Höhe von etwa 2500 Metern. Sie bevorzugt sonnige, bestaudete oder begraste unberührte Südhänge und Geröllhaufen.

Die Aspisviper ist über den ganzen Alpenraum bis zu den Pyrenäen und nach Süditalien hin verbreitet. Auch sie findet man in der Schweiz bis in eine Höhe von 2500 Metern, vor allem in Geröllhalden im Westen und Süden des Landes. Colette Degrandi, Oberärztin bei Tox Info Suisse, vermutet, dass eine Aspisviper die Achtjährige gebissen hat: «Sie ist im Jura heimisch und wird deswegen auch Juraviper genannt.»

Die Verbreitung der Aspisviper und Kreuzotter in der Schweiz. Weitere Informationen über Giftschlangen in der Schweiz finden sich hier. Screenshot karch/STIZ

Wie lässt sich erkennen, ob eine Schlange giftig ist oder nicht?

Die giftigen Schlangen in der Schweiz zu erkennen, ist gar nicht so einfach, denn sie sind sehr variabel gefärbt und gezeichnet. Das auffälligste Merkmal der Kreuzotter ist ein dunkles Zickzack-Band auf dem Rücken (siehe Bildstrecke). Die Aspisviper hat kein so markantes Zeichen.

Ein Blick in die Augen der Tiere kann jedoch Aufschluss darüber geben, ob es sich um eine giftige oder ungiftige Schlange handelt. So haben giftige einheimische Schlangen senkrechte schwarze Spaltpupillen. Bei ungiftigen Arten sind die Pupillen dagegen rund. Auch beim Maul gibt es Unterschiede: Bei Giftschlangen sind zwei Giftzähne sichtbar, ungiftige Schlangen haben dagegen Reihen kleiner Hakenzähne.

Wie sollte man sich verhalten, wenn man vor einer Giftschlange steht?

Das Beste ist, Ruhe zu bewahren und langsam auf Distanz zu gehen. Ein Abstand von zwei Metern wird empfohlen. Wenn man weit genug entfernt ist, kann es auch helfen, sich durch festes Stampfen auf den Boden bemerkbar zu machen und die Schlange in die Flucht zu treiben. Schlangen greifen Menschen nicht an, wenn sie sich nicht bedrängt fühlen.

Was tun, wenn man gebissen wurde?

«Zur Sicherheit sollte man sich in jedem Fall zur Überwachung des Bisses ins Spital begeben», empfiehlt Andreas Meyer, Leiter des Fachbereichs Reptilien der Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz (Karch). «Bei der Bissstelle ist mit Entzündungen zu rechnen. Wenn die Schlange mehr Gift injiziert, können Symptome wie Schwindel oder Kreislaufprobleme aufkommen.» Auch Schwellungen kommen vor. Vor allem für Kinder und ältere Leute könnte ein Biss einer solchen Schlange gefährlich werden.

Die Wahrscheinlichkeit, bei einem unbehandelten Biss zu sterben, liege deutlich unter einem Prozent, so Degrandi. Der letzte tödliche Giftschlangenbiss durch frei lebende Schlangen ereignete sich in der Schweiz im Jahr 1960. «Mehr als die Hälfte der Giftschlangenbisse mit einheimischen Vipern verlaufen leicht. Das Gegengift ist oft nicht nötig.»

Wie häufig kommt es zu Bissen in der Schweiz?

Jedes Jahr kommt es vereinzelt zu Bissen bei Menschen. Für das Jahr 2022 sind Tox Info Suisse 52 Bisse durch einheimische Giftschlangen bekannt: «Den Vergiftungsverlauf kennen wir von 14 Fällen: Zwei Patienten entwickelten schwere Symptome, vier mittelschwere, sieben leichte und in einem Fall blieben Symptome ganz aus», so Degrandi. Im Jahr davor hat die Stiftung 43 Bisse von einheimischen Giftschlangen bei Menschen registriert. Auch bei Nutztieren kommen Bisse von Giftschlangen vor.

