Mark Zuckerberg ist eine Kampfmaschine

Darum gehts Mark Zuckerberg plant angeblich ein Konkurrenz-Angebot zu Twitter.

Elon Musk fordert Zuckerberg zum Zweikampf auf.

Er lässt sich offenbar nicht davon abschrecken, dass der Meta-CEO asiatische Kampfkünste beherrscht.

«Ich bin bereit für einen Käfigkampf, wenn er es ist» - dieser Tweet des Tesla-Chefs Elon Musk sorgt seit Mittwoch für wilde Spekulationen. Mit «er» meint Musk den Meta-CEO Mark Zuckerberg. Heisst das jetzt also, dass sich die beiden prügeln wollen? Denn wenn das so wäre, sollte Musk es sich noch gut überlegen. Der Twitter-Besitzer ist Zuckerberg zwar von der schieren Körpergrösse her überlegen, doch Zuckerberg trainiert sich schon seit Jahren zur Kampfmaschine.

Wie gut ist Mark Zuckerberg?

Der 39-Jährige hat bereits mehrere Jiu-Jitsu-Turniere gewonnen und gilt als aufstrebender MMA-Kämpfer. Erst vor einigen Wochen gab er an, das zermürbende «Murph Challenge»-Workout absolviert zu haben – in rekordverdächtigem Tempo: 39 Minuten und 58 Sekunden.

Bei diesem intensiven Konditionstraining, das in Gedenken an einem in Afghanistan getöteten US-Navy Seal benannt ist, haben die Teilnehmenden 1,6 Kilometer (1 Meile) zu rennen, 100 Klimmzüge, 200 Liegestütze und 300 Kniebeugen zu machen, bevor sie eine weitere Meile rennen, während sie eine neun Kilo schwere Weste tragen.

Mit einem Tempo unter 40 Minuten gehört Zuckerberg laut Social Media zu den besten ein Prozent derjenigen, die die Challenge absolviert haben. Überhaupt ist Zuckerbergs Sportroutine auf einem sehr hohen Niveau. Auf Instagram rühmte er sich kürzlich mit seinen Gold- und Silbermedaillen in Jiu-Jitsu-Wettkämpfen.

Wie gut ist Elon Musk?

Und was bringt Elon Musk zum Kampf mit? Der 51-Jährige hat in Interviews hin und wieder davon gesprochen, dass er in seiner Jugend in Südafrika in «knallharte Strassenkämpfe» verwickelt war. Viel mehr ist zu seinem aktuellen Trainingsprogramm nicht bekannt.